Türkiye
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Aslan Kral"
Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Jon Favreau tarafından yeniden çekilen "Aslan Kral", babası Kral Mufasa'nın izinden yürüyen geleceğin kralı Simba'nın hikayesini yeniden seyirciyle buluşturuyor.
Yeni Aslan Kral filmi, geleceğin kralının doğduğu, Afrika savanalarına uzanan yolculuğu konu alıyor. Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz.