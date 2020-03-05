Aslan Kral Filmi

Vahşi Afrika
'da henüz yeni doğan bir aslan, doğaya egemen düzenin kökünden sarsılacağı bir döneme tanıklık etmek üzeredir. Doğanın kralı olan babasının tacının veliahtı olan Simba, kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba'nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir. Genç Simba'nın cesur babası Mufasa'yı, orijinal film
de de karakteri seslendiren usta oyuncu James Earl Jones seslendiriyor. Simba'ya başarılı oyuncu ve müzisyen Donald Glover'ın hayat vereceği seslendirme kadrosunda; Disney'in ikonik kötüsü Scar olarak Oscar adayı oyuncu Chiwetel Ejiofor, sırtlan Kamari olarak komedyen ve oyuncu Keegan-Michael Key, yaban domuzu Pumbaa olarak Seth Rogen, mirket Timon olarak oyuncu Billy Eichner ve Simba'nın aşık olduğu aslan Nala olarak pop yıldızı Beyonce yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda 'Orman Çocuğu'na imza atan yönetmen Jon Favreau oturuyor. Yönetmen :
Jon FavreauSenaryo:
Jeff Nathanson, Brenda ChapmanFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Lion KingYapımcı Firma:
Walt Disney Studios Motion Pictures USAYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
118 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
19.07.2019 Aslan Kral Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.