Aslan Krallığı Filmi
Aslan Krallığı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Krallığı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
09.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:57
Yönetmenliğini Jason Wright'ın üstlendiği animasyon film inin senaryosunu BC Furtney kaleme alıyor.
Yönetmen: Jason Wright
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Lost Lion Kingdom
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 73 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
Aslan Krallığı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Yönetmen: Jason Wright
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Lost Lion Kingdom
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 73 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
Aslan Krallığı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
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