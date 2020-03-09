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Aslan Krallığı Filmi

Aslan Krallığı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Krallığı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:57
Aslan Krallığı Filmi
Yönetmenliğini Jason Wright'ın üstlendiği animasyon film inin senaryosunu BC Furtney kaleme alıyor.


Yönetmen: Jason Wright
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Lost Lion Kingdom
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 73 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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Aslan Krallığı Filmi
Etiketler : Yönetmen, Lost, Sinema
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