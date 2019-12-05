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Aslan Parçam Filmi

Aslan Parçam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Parçam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:58Aslan Parçam Filmi
Aslan Parçam'da kalp rahatsızlığı olan Ali ve onun ameliyatı için her türlü fedakarlığı yapan ağabeyi Zeki'nin yaşadığı zorluk ve trajikomik olaylar ele alınıyor. İstanbul'dan 'ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda başlarına gelenler film in odağında yer alıyor.


Yönetmen:Okan Ege Ergüven
Senaryo:Okan Ege Ergüven, Ergin Kılıkçıer
Oyuncular:Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak, Ayşegül Yalçıner
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Aslan Parçam
Yapımcı Firma:Bircan Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Filmin Süresi:145 dk.
Dağıtıcı Firma:CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi:27.12.2019

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Antalya, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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