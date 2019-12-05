Aslan Parçam Filmi

Aslan Parçam'da kalp rahatsızlığı olan Ali ve onun ameliyatı için her türlü fedakarlığı yapan ağabeyi Zeki'nin yaşadığı zorluk ve trajikomik olaylar ele alınıyor. İstanbul'dan Antalya
'ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda başlarına gelenler film
in odağında yer alıyor.Yönetmen:
Okan Ege ErgüvenSenaryo:
Okan Ege Ergüven, Ergin KılıkçıerOyuncular:
Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak, Ayşegül YalçınerFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Aslan ParçamYapımcı Firma:
Bircan FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
145 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
27.12.2019 Aslan Parçam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.