Haberler » Güncel » Aslan Park'ta 2 gün arayla 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi - Haber

Aslan Park'ta 2 gün arayla 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

Tuzla'da bulunan Aslan Park'ta iki gün arayla dört Afrika Aslanı ve üç Bengal Kaplanı dünyaya geldi.

22.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:18Aslan Park'ta 2 gün arayla 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi
'da bulunan Aslan Park'ta iki gün arayla dört Aslanı ve üç Bengal Kaplanı dünyaya geldi. Şuanda iki aylık olan yavrular halen sütle besleniyorlar ve sağlık durumları oldukça iyi. Her biri günde iki litre süt içen yavru aslan ve kaplanlar şimdiden Aslan Park'ın en çok ilgi çeken üyeleri oldu.

Günde iki litre süt içiyorlar

Tuzla'da faaliyet gösteren ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park, açılalı bir yıl olmasına rağmen toplam on iki yavruyla aslan ve kaplan popülasyonu için güzel haberlere neden oldu. Daha önce üç kaplan yavrusu ve iki karakulak yavrusunun dünyaya geldiği Aslan Park'ta yeni yavrular heyecana neden oldu. Parkta çalışan görevlilerin gözdesi haline gelen yavrular, veterinerler ve hayvan bakıcıları tarafından büyük özen ve titizlikle bakılıyor. Her biri günde yaklaşık iki litre süt içen yavrular sağlıklı görünümleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de bir ilk

Babalarının saldırma riski dolayısıyla kısa süre önce annelerinin yanlarından alınan yavrular yaklaşık beş kilo ağırlığındalar. Özel oda sıcaklığında tutulan Aslan Park'ın yeni üyeleri, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında ziyaretçiler tarafından görülebilecekler.

Sorumlu Veteriner Gökçe Merve Yayla, "Aslan Park'ta 2 ay önce 3 annemiz doğum yaptı. Yavruların biri aslan, 4 tanesi Afrika Aslanı, 3 tane de Bengal Aslan'ını yavrusu var. 2 aylık oldular onları artık anneden ayırdık. Aslan annelerimizin ikisinin ilk doğumuydu. Şuanda sağlık durumları gayet iyi. Burada çok iyi bakılıyorlar. Aslan Park henüz açılalı bir yıl oldu ve bir yıl içerisinde 7 doğumumuz gerçekleşti. Bu bizi çok mutlu etti gerçekten. Aslan yavrularının aşıları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerimizle buluşacaklar. Şuanda yavrularımız 5 kilo civarında sürekli olarak tartıp ağırlıklarını kontrol altında tutuyoruz. 3 yaşına geldiklerinde yaklaşık 200 kilo civarında oluyorlar. Türkiye'de bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla doğum gerçekleştiren hayvanat bahçesi olduğumuz için de gerçekten mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Afrika, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:26 Şehzade kaftanlı tablolara ilgi büyük
09:26 Malatya'da fuhuş operasyonu
09:25 Rekortmen milli para atlet, protezini bağışlayacak
09:25 2 gün arayla 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi
09:21 (Özel) Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
08:33 Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
08:28 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:30:03