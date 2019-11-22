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Aslan Park'ta 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

TÜRKİYE'NİN ve çevre ülkelerin ilk ve tek büyük kedi parkı olan Aslan Park'ta iki gün arayla 4 Afrika Aslanı ve 3 Bengal Kaplanı dünyaya geldi.

22.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:54Aslan Park'ta 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

TÜRKİYE'NİN ve çevre ülkelerin ilk ve tek büyük kedi parkı olan Aslan Park'ta iki gün arayla 4 Aslanı ve 3 Bengal Kaplanı dünyaya geldi. Şu anda iki aylık olan yavrular halen sütle besleniyorlar ve sağlık durumları oldukça iyi.

GÜNDE İKİ LİTRE SÜT İÇİYORLAR

Tuzla'da faaliyet gösteren ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park, açılalı bir yıl olmasına rağmen toplam on iki yavruyla aslan ve kaplan popülasyonu için güzel haberlere neden oldu. Daha önce üç kaplan yavrusu ve iki karakulak yavrusunun dünyaya geldiği Aslan Park'ta yeni yavrular heyecan yarattı. Parkta çalışan görevlilerin gözdesi haline gelen yavrular, veterinerler ve hayvan bakıcıları tarafından büyük özen ve titizlikle bakılıyor. Her biri günde yaklaşık iki litre süt içen yavrular sağlıklı görünümleriyle dikkat çekiyor.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Babalarının saldırma riski dolayısıyla kısa süre önce annelerinin yanlarından alınan yavrular yaklaşık beş kilogram ağırlığındalar. Özel oda sıcaklığında tutulan Aslan Park'ın yeni üyeleri, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında ziyaretçiler tarafından görülebilecekler. Konu hakkında konuşan sorumlu veteriner Gökçe Merve Yayla; "Bir anda 7 yavruya sahip olmak hepimizi çok heyecanlandırdı, İstanbul'da hatta 'de bu kadar yakın aralıklarla bu çok yavru doğumunun ilk defa gerçekleştiğini düşünüyorum" dedi.



İstanbul, Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: DHA

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