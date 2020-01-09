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Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi tarafından okullar arası ödüllü pil toplama yarışması başlatıldığı bildirildi.

09.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:26Aslanapa Belediyesi'nden atık pil toplama yarışması
'nın Belediyesi tarafından okullar arası ödüllü pil toplama yarışması başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Atık pillerin içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı sularını ve toprağı kirletmesinin önlenmesi amacıyla belediye olarak sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türkiye'deki tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliği ile "Okullar arası ödüllü atık pil toplama yarışması" düzenlenmiştir. Bu kampanya ile amacımız, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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