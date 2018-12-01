Aslanapa'da 40 Bin Ton Pancar Hedefleniyor

Şeker pancarı söküm kampanyasının başladığı Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde bu yılki şeker pancarı üretiminin 40 bin ton dolaylarında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.
İlçede ana geçim kaynağı olarak ekimi yapılan pancarın bu yıl 8 bin dekar alanda üretiminin yapıldığı açıklandı.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "Pancarın getirisi buğdaydan daha karlı. İlçemizde pancar üretimi bu yıl istediğimiz düzeyde olmasa da hedefimize yakın gerçekleşiyor. Ayrıca üreticilere şeker ve hayvan yemi olarak yaş küspe dağıtılıyor. Bu durum hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için oldukça önemli. 8 bin dekar araziden dekar başı 5 ton, toplamda 4 bin ton verim hedefimize çok yakınız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.(YD- EFE
- KÜTAHYA
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:27