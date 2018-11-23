23 Kasım 2018, 12:37
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Aslanapa'da Alt Yapı Çalışmaları

Aslanapa

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Hürriyet Mahallesi ve Altıntaş Caddesi'nde devam eden çalışmaların kış ayları başlamadan bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Özellikle kış aylarında yağmur ve kar yağışından sonra oluşan görüntü kirliliği ve çamurdan kurtulmak için ilçedeki tüm mahallelerin alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, "Aslanapa ilçemizin bu yıl tüm mahalleleriyle alt yapı ve parke taşı döşeme işlerini bitirmiş olacağız. Elektrik hatlarımızı da yer altına aldık. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA Kütahya,Aslanapa
23 Kasım 2018 Cuma 12:37