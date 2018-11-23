Aslanapa'da Alt Yapı Çalışmaları

Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde Altyapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Hürriyet Mahallesi
ve Altıntaş
Caddesi'nde devam eden çalışmaların kış ayları başlamadan bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
Özellikle kış aylarında yağmur ve kar yağışından sonra oluşan görüntü kirliliği ve çamurdan kurtulmak için ilçedeki tüm mahallelerin alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Asaf Akar
, "Aslanapa ilçemizin bu yıl tüm mahalleleriyle alt yapı ve parke taşı döşeme işlerini bitirmiş olacağız. Elektrik hatlarımızı da yer altına aldık. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Aslanapa