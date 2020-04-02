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Aslanapa'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aslanapa Belediyesi temizlik ekipleri tarafından ilçe genelindeki 6 camide genel temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:18
Aslanapa'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Kütahya 'nın Aslanapa ilçesinde Aslanapa Belediyesi temizlik ekipleri tarafından ilçe genelindeki 6 camide genel temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki 6 camide önce dezenfekte çalışması yapılıyor. Camilerin içi her bir noktasına kadar temizlenirken, cami bahçeleri, şadırvanlar ve tuvaletler de sabunlu suyla yıkarak daha hijyenik hale getirildi. Halıların yıkanması çalışmasında ileri teknolojiyi kullanan ekiplerimiz, mobil halı yıkama makinesiyle temizliği gerçekleştirdi. Mobil halı yıkama makinesiyle, camilerin yerinden çıkarılması zor olan halıları yerinde yıkanarak, hijyenik hale getiriliyor. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
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