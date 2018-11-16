Aslanapa'da 'El Üstünde Buğday Başakları Heykeli' Bakıma Alındı

16 Kasım 2018 Cuma 11:55



16 Kasım 2018 Cuma 11:55

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçenin simgelerinden olan el üstünde buğday başakları heykeli için bakım ve onarım çalışmaları başladı.Kütahya'nın en fazla buğday üretimin yapıldığı ilçelerden olan Aslanapa ilçesinin simgesi, el üstünde buğday heykelinin etrafında peyzaj çalışmaları yapılırken heykelin temizlik ve boyama çalışmalarınında yapılacağı açıklandı.Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sembolü ıbrık'tan sonra en önemli simgesi olan Buğday heykelinin bakımını ve etrafının peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız ilçemizi simgeleyen eserlerin daima bakımlı ve düzen içerisinde görünmesini sağlamak" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA