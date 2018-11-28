Aslanapa'da Geleceğin Güreşçileri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan güreş kursuna yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 3 ayrı kategoride düzenlenen kurslara ilginin her geçen gün arttığı, ata sporu güreşe olan ilginin ilçede memnuniyetle karşılandığı açıklandı.
3 katagoride 19 sporcunun devam ettiği kursların Mayıs ayına kadar devam edeceğini belirten eski milli güreşçi olan kurs öğretmeni Selçuk Ot, " Sporcularımız Aralık ve Şubat aylarında düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor. Hepsinde öğrenme azmi oldukça fazla. İnşallah buralarda yaptığımız yetenek taramalarında bir milli güreşçi yetiştirmek bize nasip olur" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Aslanapa
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:44