Aslanapa'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Genç
Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın il finali bu yıl Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde yapıldı.
Hutbe Okuma Yarışmasına, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih
Köse, Şube Müdürü İbrahim Sak, Aslanapa Müftüsü İsmail Kutlu, Aslanapa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, Aslanapa İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Ali Çakar
ve diğer kurum temsilcileri katıldı.
Aslanapa Anadolu İmam Hatip lisesinin koordinatörlüğünü üstlendiği yarışma Aslanapa Merkez
Camii'nde gerçekleşti. Okullarında başarılı olan 11 öğrenci il birincisi olarak Bölge finallerine katılabilmek için yarıştılar. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın jüri başkanı olduğu yarışmada, Kütahya Merkez
Şehit Selim
Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Hayri Arslaner birinci, Gediz
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Öztürk
ikinci, Evliye Çelebi
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Turhan
üçüncü oldular ve birinci olan Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayri Arslaner bölge finallerinde Kütahya'yı temsil etme hakkını kazandı. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere ödüllerini Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit verdi.
Cuma namazından hemen önce sonuçlanan yarışmadaki tüm öğrenciler, yarışmaya katıldıkları hutbelerini Aslanapa ilçesi ve köylerindeki camilerde Cuma hutbesinde okudular. Aslanapa Merkez Camii'nde yapılan yarışmanın ardından Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi korosu, Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Memiş
eşliğinde eserlerini seslendirdiler. Yarışma Aslanapa halkı tarafından da ilgiyle takip edildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Genç,Kütahya,Aslanapa
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:55