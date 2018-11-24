Aslanapa'da 'Peygamberimiz ve Gençlik' Konulu Konferans

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01

Aslanapa Belediyesi Kültür Evinde'ki konferansa konuşmacı olarak Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.Peygamberimizin hayatını örnek almanın ve gençlere bu bilinci aşılamanın önemine vurgu yapan Müftü Hazırlar "Son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) tüm insanlığa olduğu gibi bize de örnek bir insandır. Hazreti Muhammed (S.A.V) gençlik yıllarında, 'Muhammed'ül Emin' vasfını kazanmıştır. Peygamberlik öncesi ve peygamberliği esnasında, gençlerin bilgili, iffetli, doğru, adaletli ve cesaretli yetişmelerine çok büyük önem vermiştir" dedi.Program sonunda Aslanapa Belediyesi tarafından tüm ilçe halkına yemek ikramı yapıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA