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Aslanapa'da tüm camiler temizlenip dezenfekte edildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından tüm camilerin temizliğinin yapıldığı ve dezenfekte edildiği bildirildi.

30.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:43
Aslanapa'da tüm camiler temizlenip dezenfekte edildi
Kütahya 'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından tüm camilerin temizliğinin yapıldığı ve dezenfekte edildiği bildirildi.

Vakit ve Cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı camilerde çok kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte işi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "Vatandaşlarımız camilerimize gelemese de bizler bu vesile camilerimizin temizlik ve dezenfekte işlerini tamamlamış olduk. Camilerimizin iç ve dış kısımlarında yapılması gereken çalışmaları ve dezenfekte işlemlerini bitirdik. İnşallah Korona virüsü en kısa sürede yenip vatandaşlarımız tekrar camilerimizi doldurur" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

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