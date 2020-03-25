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Aslanapa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor, yaşlılar tek tek ziyaret ediliyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafınfdan kurulan ekipler ilçede Korana virüs tedbirleri kapsamında aralıksız çalışamlarına devam ediyor.

25.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:00
Aslanapa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor, yaşlılar tek tek ziyaret ediliyor
Kütahya 'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafınfdan kurulan ekipler ilçede Korana virüs tedbirleri kapsamında aralıksız çalışamlarına devam ediyor.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Aslanapa Belediyesi olarak ilk günden itibaren Korana virüs tehdidine karşı tüm gücümüzle mücadele veriyoruz. Hükümetimiz tarafından uygulamaya sokulan kararların uygulanması için yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. İhtiyaç ve taleplerini karşılıyor ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı hemen yapıyoruz. Ayrıca Aslanapa Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, meydan ve caddelere yıkayarak dezenfekte ediyor. İnşallah ülke olarak bu salgından en az zararla kurtulacağız. Bunun için evde kalmanın önemi çok büyük" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

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