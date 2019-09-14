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Aslanapa'da yangın: 1 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde müstakil bir samanlıkta çıkan yangın söndürülürken, bir kişi yaralandı.

14.09.2019 12:30Aslanapa'da yangın: 1 yaralı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde müstakil bir samanlıkta çıkan yangın söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokul Köyünde Hasan Tosun'a ait samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Aslanapa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Yangında bir patoz, 25 ton saman ve tarım malzemeleri yandı. Yangında yaklaşık 50 bin TL maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Söndürme çalışmaları sırasında samanlığın çatısından düşen saç parçası İsmail T.'nin kafasından yaralanmasına neden oldu. Yaralı İsmail T., 112 Sağlık Ekipleri tarafından Aslanapa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Hasan Tosun, Aslanapa, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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