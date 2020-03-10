Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:02
Kütahya 'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erşan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, MHP Aslanapa İlçe Başkanı İbrahim Hakkı Gülmez ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk'te katıldı.
Ziyarette, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi'nin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda istişare yapıldığı, var olan eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanması için fikir alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Ziyarete, MHP Aslanapa İlçe Başkanı İbrahim Hakkı Gülmez ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk'te katıldı.
Ziyarette, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi'nin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda istişare yapıldığı, var olan eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanması için fikir alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aslanapa Devlet Hastanesi'nin eksikleri konuşuldu
Etiketler : Devlet Hastanesi, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
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