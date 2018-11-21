Aslanapa Halk Kütüphanesi Hizmete Girdi

Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık
tarafından yapılan Halk Kütüphanesi'nin hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nin üst katının belediye tarafından Halk Kütüphanesi yapılmak üzere tahsis edilmesinin ardından Kaymakamlık makamı tarafından iç dekorasyonu yapılan ve Kitap temin edilen Kütüphane'nin, hafta içi sabah 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.
Kitapsız bir dünyanın insanlığı cehalete götüreceğine vurguda bulunan Belediye Başkanı Asaf Akar
, "İnsanlarımızın okuma alışkanlıklarının artırılması, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine katkı sağlaması açısından kütüphanelerimiz büyük bir önem teşkil etmektedir. Buralarda bulunan kaynaklar adeta milli hazine niteliğindedir. Tarihimize, değerlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak ve belge bırakmak adına kütüphanelere ayrı bir önem vermemiz gerekmektedir. Vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda araştırmalar yapması, kitap okuması, buralara ilgi göstermesi için de kütüphanelerin fiziki şartlarının daha iyi olması gerekmektedir. Bu düşünceyle birlikte Aslanapa Belediyesi olarak Kültür evinin üst katını kütüphane yapılması için tahsis ettik. Ayrıca aynı katta çok güzel bir şark köşesi oluşturduk. ilçemizde yeni açılan Halk Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kaymakamlık,Kütahya,Aslanapa
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:06