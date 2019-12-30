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"Aslanapa tarımı bölgenin yükselen yıldızı olacak"

Kütahya'nın Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan ve İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ı ziyaret edip Aslanapa tarımının geleceğini konuştular.

30.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:29
Kütahya'nın AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan ve İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ı ziyaret edip Aslanapa tarımının geleceğini konuştular.

Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanımız Ahmet Şahan ile İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık'ı ziyaret edip ilçemiz tarımı ile ilgili istişarede bulunduk. Müdür beye yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim. İnşallah özel idare il ve ilçe tarım müdürlüğü destekleri ve yeni projelerimiz ile 2020 yılı aslanapa ilçemiz için tarım yılı olacak. İlçemizde Buğdağ, arpa, mısır ve pancar harici ayçiçek, kekik gibi alternatif ürünlerin çiftçilerimize tanıtılması ve ilçemizde üretilmesi hedeflerimiz arasında. İl ve ilçe Tarım Müdürlüğü ve çiftçilerimizin ortak çalışmarıyla Aslanapa tarımı bölgenin yükselen yıldızı olacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Ahmet Şahan, Ali Okumuş, Aslanapa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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