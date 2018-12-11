Aslankaya'dan Çiftçilere "Toprak Analizi" Uyarısı

Kavak
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, üreticilere, toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak tahlilinin üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Bilinçsiz kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına hem de israfa neden olduğuna dikkat çeken Aslankaya, "Toprak analizi yaptırmadan gübre kullanılmamalı. Bazı çiftçilerimiz de komşusu ne tür gübre almışsa veya satıcıda ne tür gübre varsa o gübreyi alıyor. Bu yanlış bir uygulama. Her tarlanın ihtiyaç duyduğu gübre cinsi aynısı olmayabilir." dedi.
Çiftçinin tarlasının ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ile dekar başına kullanabileceği gübre miktarının tespitini yaptırması gerektiğini anlatan Aslankaya, yaptıkları toplantılarda ve çiftçilerle buluşmalarında toprak analizinin önemini ve üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktör olduğunu söylediklerini kaydetti.
Aslankaya, tahlile gönderilecek toprak numunesinin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğini vurguladı.
Kavak
11 Aralık 2018 Salı 12:19