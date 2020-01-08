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Aslankaya'dan ineklerde "süt humması" uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, süt ineği yetiştirenleri "süt humması"na karşı uyardı.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:46Aslankaya'dan ineklerde
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, süt ineği yetiştirenleri "süt humması"na karşı uyardı.
Aslankaya, süt hummasının yeni doğum yapmış süt ineklerinde kandaki kalsiyum ve fosfor miktarının düşmesi sonucu ortaya çıkan ve hayvanın yatıp kalkamaması ile karakterize bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın büyük oranda, süt verimi yüksek, fazla doğum yapmış ve yaşlı ineklerde, genellikle doğumdan hemen sonra görüldüğünü belirten Aslankaya, hastalığın, hayvanın gebeliğinin son iki haftası ile doğumdan sonraki 3 gün içinde oluşabileceğini bildirdi.
Hastalık başlangıcında hayvanda baş ve ayaklarda titreme, sallantılı yürüyüş görüldüğünü ifade eden Aslankaya, "Bu dönemde hayvan ayakta durmakta güçlük çeker ve kolayca yere düşer. Hastalığın ileri döneminde hayvan yerde göğüs üstü yatar, baş boyun üzerine kıvrılmış, kalp atışları hızlanmış, kulaklar düşmüş ve soğumuştur. Bu dönemde hayvanda dışkı ve idrar yapma ortadan kalkmıştır. Hastalık tedavi edilmezse kısa sürede ölüm meydana gelir." dedi.
Aslankaya, hayvanda süt humması belirtilerinin görülmesi halinde veteriner hekimine baş vurulması gerektiğini kaydetti.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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