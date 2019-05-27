Aslankaya'dan vatandaşlara "yabani orkide" uyarısı

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Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, halk arasında salep olarak bilinen yabani orkidenin doğadan toplanmasının yasak olduğunu hatırlattı.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabani orkidenin Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre koruma altında bulunduğunu belirtti.
Sözleşme kapsamda, yabani orkide bitkisinin toplanmasının yasak olduğuna dikkat çeken Aslankaya, "Orman ve çayırlarda yetişen yabani orkide bitkisi, nesli tehlike altında bulunan bitkilere dahil edilmiştir. Toplantılarımızda, mahalle ziyaretlerimizde ve vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerimizde yabani orkidenin toplanmasının yasaklandığını bildiriyoruz. Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemesi için kesinlikle orkide bitkisini toplamamaları gerekir." diye konuştu.
Aslankaya, yabani orkide toplayanlara Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 40 bin lirayı aşan para cezası uygulandığını vurgulayarak, mahalle muhtarının bugünlerde yabani orkide toplayanlara karşı takipçi olmalarını, aksine hareket edenler hakkında güvenlik güçlerini haberdar etmelerini istedi.
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, Güncel
Kaynak: AA