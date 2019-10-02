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Aslanların yaşadığı alana girip, dikkatlerini çekmeye çalıştı

ABD'nin New York şehrindeki hayvanat bahçesinde, kendini tehlikeye atarak aslanların yaşadığı bölgeye giren bir kadın, dans ederek karşısındaki aslanın ilgisini çekmeye çalıştı.

02.10.2019 11:42Aslanların yaşadığı alana girip, dikkatlerini çekmeye çalıştı
ABD'nin New York şehrindeki hayvanat bahçesinde, kendini tehlikeye atarak aslanların yaşadığı bölgeye giren bir kadın, dans ederek karşısındaki aslanın ilgisini çekmeye çalıştı. Kadının bu görüntüleri tepki çekti.
Olay, New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesinde meydana geldi. Bir kadın, emniyet bariyerlerinden atlayarak aslanların yaşadığı bölgeye girdi. Bir aslanla karşı karşıya duran kadın, bir süre el sallayarak ve dans ederek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Aslan ise bir süre kıpırdamadan kadını seyretti.
Olayla ilgili yerel medyaya konuşan hayvanat bahçesi yetkisi, olayın 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştiğini ve kendilerine rapor edildiğini bildirdi. Güvenlik bariyerlerinin aşılması konusunda tolerans göstermediklerini bildiren yetkili, olayın çok kötü bir şekilde sonuçlanabileceğini ve bariyerlerin hem ziyaretçiler, hem de hayvanları güvende tutmak var olduğunu söyledi.
Bir başka ziyaretçi tarafından kaydedilen kadının o görüntüleri sosyal medyada da tepki çekti.

Görüntü Dökümü
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-Aslanın yuvasına giren kadının el sallayıp, dans etmesi
-Aslanın kadını izlemesi
-Olayın farklı açıdan görüntüsü
-Aslanın görüntüsü



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: DHA

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