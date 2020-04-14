Aslı Aybars, 'Waterproof'un yıldızlarıyla bir araya geldi

Kendi Youtube kanalı üzerinden hazırlayıp sunduğu içeriklerle büyük ilgi toplayan Aslı Aybars, son olarak "Waterproof" oyununun başarılı oyuncuları Hande Doğandemir, Aslı İnandık, Bala Atabek, Başak Daşman ve İdil Sivritepe ile bir araya gelerek sahnelenen oyuna dair keyifli bir söyleşiye imza attı.

Bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarttı

1966'da Galler'de gerçekleşen, Dünya tarihinin en büyük madencilik kazalarından sayılan "Aberfan Faciası"ndan esinlenerek kaleme alınan Waterproof'u kendi oyuncuları ile sahnesinde değerlendiren Aslı Aybars, oyuna ve oyunculara dair bilinmeyen birçok konuyu gün yüzüne çıkarttı.

Neşeli ve samimi bir sohbet eşliğinde gerçekleşen söyleşi izleyenlerden tam not aldı.



