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Aslı Bekiroğlu fotoğraflarını ifşa edenler için harekete geçti: Hepinize dava açtım

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir süredir sosyal medyada dolaşan müstehcen görüntülerini yayan ve paylaşan herkes için dava açacağını açıkladı. Bekiroğlu, "Hepimize nasıl dava açılacak diye düşünmeyin, açtım" ifadelerini kulandı.

03.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:37

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Bekiroğlu'nun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayınlandı. Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yayılan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını yayanlarla ilgili yasal sürecin başladığı belirtti.

"KİŞİLİK HAKLARIMA ZARAR VERENLER TESPİT EDİLDİ"

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:

"Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"HEPİNİZE DAVA AÇTIM"

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım."

NE OLMUŞTU?

Vine'da çektiği videolarla fenomen olan, daha sonra dizilere adım atan Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'ın müstehcen fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayınlanmıştı. Bekiroğlu, bir süre sessizliğini koruduktan sonra fotoğraflarını ifşalayanlardan hesap soracağını açıklamıştı.

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Aslı Bekiroğlu fotoğraflarını ifşa edenler için harekete geçti: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
AVNİ:hovarda kız aslı nerelerde la
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BURAK BEY:Hırsızın hiç mi suçu yok !
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ALEEDDİN:Bu hayatta bir türlü dikiş tutturamadım.İşlerim rast gitmiyor.Arayanım yok soranım yok.Aleeddin öldümü yaşıyormu kimsenin umurunda bile değil.Yeterli param olsa kimsenin olmadığı bir dağ köyünde yaşamak isterdim.Geceleri gökyüzüne bakıp yıldızları seyrederdim.Kışın ise küçük kulubemin çatısına vuran yağmur sesleriyle uyumak ne güzel olurdu.Böyle bir yaşamı düşünmek bile çok güzel.Söyleyeceklerim bu kadar.
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NE YANİ:Senin hayalini şu an ben yaşıyorum tek sıkıntıı para yokkk
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AVNİ:sakaryalı hatun bu habere yorum yapacakmı
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EN GERÇEK ORİJİNAL AVNİ:ne oluyor la burada siz kimsiniz
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0,5 . AVNİ:hepiniz kimsiniz la
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1.AVNİ:asıl siz kimsiniz la
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AVNİ:peki , sen kimsine la
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AVNİ:sen kimsin la
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