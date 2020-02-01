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Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar bugün sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan olayın ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi.

01.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:17

Vine adlı sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisine ait olduğu iddia edilen görüntüler bugün gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

ASLI BEKİROĞLU'NDAN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve pirim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama

Aslı Bekiroğlu, Magazin


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