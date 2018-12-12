Aslı Enver'den Murat Boz Açıklaması!

Murat Boz ile barışma haberleriyle gündeme gelen İstanbullu Gelin'in güzel oyuncusu Aslı Enver, ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Enver, "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık." dedi.

"KONUŞMAMA KARARI ALDIK"

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber gelmiş ve çift barışmıştı. Önceki akşam yakın bir arkadaşının nişan töreninden çıkarken görüntülenen Aslı Enver, Murat Boz ile barışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Enver Murat Boz ile barışmalarıyla ilgili, "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" dedi.