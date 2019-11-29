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Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evliliğini bitirmekle suçlanan oyuncu Aslı Enver, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver, "Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Çok ayıp." sözleriyle söz konusu iddialara tepki gösterdi.

29.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:18

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Aslı Enver olarak gösterilmesi gündemine bomba gibi düştü. Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkardı.

"EVLİLİĞİ ASLI ENVER BİTİRDİ" İDDİASI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı bitirdi. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştirdi. Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişi de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı Enver'e "Her zaman yanındayım" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

ASLI ENVER İDDİALARI YALANLADI

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evliliğini bitirmekle suçlanan oyuncu Aslı Enver, sessizliğini bozdu. Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazdık... Çok ayıp... Ne münasebet!" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ve Feyza AktanÖzcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı mı bitirdi?

Aslı Enver'den

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Aslı Enver, Magazin


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