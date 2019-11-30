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Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitmesine neden olduğu söylenen Aslı Enver'den sonra Deniz'den de iddialara açıklama geldi.

30.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:50

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Aslı Enver olarak gösterilmesi gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz'in dizideki rol arkadaşına hayran olduğu ve sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi. Haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Enver, iddialara ateş püskürdü. Enver'in ardından Özcan Deniz'den de beklenen açıklama geldi.

"YALANA PRİM VERMEMEK İÇİN SUSTUM"

Deniz, "Kariyerimin birçok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan "Haber"lerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her "Saldırı"ya cevap verme telaşına düşerdim. Sonra fark ettim ki yapılmak istemem de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları. Çok sonra öğrendim susmam gerektiğini. Bu "Masa başı haber" denilen uydurma ya da "O dedi bu kodu" yazıları sen cevap verdikçe alev alan bir şeydir. O yüzden bir şey karşısından susuyorsam aseletimden değil yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek için.

ASLI ENVER İDDİALARI YALANLADI

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evliliğini bitirmekle suçlanan oyuncu Aslı Enver, sessizliğini bozdu. Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazdık... Çok ayıp... Ne münasebet!" ifadelerini kullandı.

Aslı EnverAslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!

Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Aslı Enver, Magazin


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