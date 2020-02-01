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Aslı Enver'in Babil dizisinde tacizciyi dövdüğü sahne sosyal medyayı salladı

Babil dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Aslı Enver'in tacizciyi dövdüğü sahne sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. İşte Aslı Enver'in dövüş tekniklerinden "Wing Chun" tekniğini kullanarak tacizciyi dövdüğü o sahne...

01.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:55

Star Tv'de yayınlanan Babil dizisinin son bölümünde, Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver'in kendisini gizlice takip eden patronunun oğlunu dövdüğü sahne sosyal medyada gündem oldu. Aslı Enver'in "Wing Chun" tekniğini kullanarak tacizciyi dövdüğü anların ardından bir çok sosyal medya kullanıcısı hesaplarından paylaşımda bulundu.

"BİR BİTMEDİNİZ BE"

Aslı Enver'in arkasından gelen adamı yere serdiği sahnenin ardından sosyal medyada özellikle kadın kullanıcılar, Aslı Enver hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Aslı Enver'in tacizciyi dövdükten sonra ''Bir bitmediniz be'' repliği akıllarda kaldı.

Yıorumlardan bazıları şu şekildeydi:

*Var yaaaa.... İşte biz Türk kadınlarının olması gereken kadın tipi...

*Ellerine sağlık resmen yağlarım eridi

*Ayşe bana da öğret nasıl yaptın.

*Hemen her sahnesinde gümbür gümbür sosyal mesajlar var.

*Tacizci pezevenk bi bitmediniz be

*Tacizci şerefsize az bile!

Aslı Enver'in Babil dizisinde tacizciyi dövdüğü sahne sosyal medyayı salladı

Aslı Enver, Star Tv, Magazin


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