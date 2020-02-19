Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri

Aslı Enver dizileri ve performansı sayesinde oyunculuk alanından emin adımlarla ilerliyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Üniversite eğitimini de tiyatro üzerine tamamlamıştı. Oyunculuğa, TRT'de bir sit-com projesinde figüran olarak başladı. Aslı Enver hayatı, biyografisi haberimizde.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu, 1984 yılında İngiltere 'de dünyaya geldi. Annesi eğitim için İngiltere'ye gider ve Londra'da ikinci çocuk olarak doğar. 12 yaşına kadar Londra'da yaşamış ve sonrasında aile ile birlikte Türkiye'ye dönmüştür. Ülkeye ilk geldiği dönemde annesinin aracılığı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gitmeye başlar.

KAVAK YELLERİ İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerinin başlangıcında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol aldı ve ardından Ayna adlı kısa filmde oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandırarak adını duyurdu. Daha önce Hayat Bilgisi adlı dizide de rol alan Enver, Suskunlar dizisinde Ahu karakterine hayat verdi. Ardından 2013 sezonu için hazırlanan Kayıp dizisinde oynadı, Bana Artık Hicran De dizisinde başrolde yer aldı. 2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde başrol oynadı.

PERSONEL ADLI OYUNDA EMMA'YI CANLANDIRDI

Enver, 2015 yılında Dolunay Soysert'le oynadığı Personel oyununda Emma rolünü üstlendi. 2016'da Kardeşim Benim adlı filmde oynadı ve Şubat 2016'da ekrana gelen Kış Güneşi dizisinde Nisan karakteriyle yer aldı. İstanbullu Gelin adlı dizide de başrol olan oyuncu, Özcan Deniz ile birlikte Öteki Taraf filmiyle sinema salonlarında oldu.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla nikah masasına oturdu ancak 27 Ağustos 2015 tarihinde çift boşanmıştır. Kardeşim Benim filminde birlikte oynadığı şarkıcı Murat Boz ile 2016 yılında birlikteliğe başlasa da 2019'da ayrıldılar. Güzel oyuncu 1.68 boya sahip ve 54 kilodur.

ASLI ENVER DİZİLERİ

2002 - Uzay Sitcomu

2003 - Hayat Bilgisi

2007-2011 - Kavak Yelleri

2012 - Suskunlar

2013-2014 - Kayıp

2014 - Bana Artık Hicran De

2015 - Mutlu Ol Yeter

2016 - Kış Güneşi

2017-2019 - İstanbullu Gelin

2020 - Babil

FİLMLERİ

2002 - Ayna

2013 - Tamam mıyız? Beste

2016 - Kardeşim Benim

2017 - Öteki Taraf