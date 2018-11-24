Aslı Enver'le "Aşka Devam" Diyen Murat Boz, Twitter Hesabını Kapattı

İlişkilerine geçtiğimiz nisan ayında nokta koyan Murat Boz ve Aslı Enver ilişkilerine ikinci bir şans daha verdi. Bu haber gündemde tazeliğini korurken ünlü popçudan hayranlarını üzen bie hamle geldi. Twitter'da 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan popçu Murat Boz, hesabını kapattı.
SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Murat Boz uzun zamandır Twitter hesabından paylaşım yapmıyordu. Sadece Instagram kullanmaya karar veren Murat Boz'un bu hareketi sevenlerini üzdü.
BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR
2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, Instagram hesabından birbirlerini takibe aldılar.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:42