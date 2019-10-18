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Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.

18.10.2019 09:54Aslı Enver 'Mekanın Sahibi'ni açıkladı
Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.

Soğuk mevsimin aksine sıcacık enerjisi ile gönülleri fetheden Aslı Enver, DeFacto'nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt'ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı. Enver'e yeni reklam filminde gençler eşlik etti.

Filmin müziği için Norm Ender'in çok konuşulan şarkısı 'Mekanın Sahibi' yeniden düzenlendi. - İSTANBUL

Aslı Enver, Magazin

Kaynak: İHA

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