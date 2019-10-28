Aslı Enver- Murat Boz ayrılığının nedeni belli oldu

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. Ancak uzun süredir birlikteliklerinde bir sorun yaşamayan ikiliden şoke eden ayrılık kararı geldi.

AYRILIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

Ayrılık haberleriyle hayranlarını bir kez daha üzenAslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı.

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYOR

2. Sayfa'nın haberine göre ayrılığın sebebi Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi. Güzel oyuncunun eşyalarını dahi almak için gitmediği Boz'un evine çalışanını gönderdiği ve ilişkiyi kafasında bitirdiği söylendi.

ASLI-MURAT AŞKI NASIL BAŞLAMIŞTI

Sürpriz aşkın ilk kıvılcımı, O Ses Türkiye yarışmasında yılbaşı programında ortaya çıkmıştı. Murat Boz'un Aslı Enver ile bakıştığı anlar, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.Aslı Enver "Arnavut Kaldırımı" şarkısını söylerken Murat Boz, kendini işaret etmiş, ikili mimiklerle birbirlerine bir şeyler anlatmak istemişti. Daha sonra Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, birlikte poz verdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Bir kalp ile paylaşılan fotoğrafta ikilinin aşkı tescillenmişti. Ancak büyük aşkın sonu hüsranla bitti.