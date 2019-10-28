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Aslı Enver- Murat Boz ayrılığının nedeni belli oldu

İlişkilerine ikinci şans veren ancak mutlulukları kısa süren Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığının nedeni belli oldu. Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması büyük aşkın bitmesine neden olduğu söylendi.

28.10.2019 15:30

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. Ancak uzun süredir birlikteliklerinde bir sorun yaşamayan ikiliden şoke eden ayrılık kararı geldi.

AYRILIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

Ayrılık haberleriyle hayranlarını bir kez daha üzenAslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı.

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYOR

2. Sayfa'nın haberine göre ayrılığın sebebi Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi. Güzel oyuncunun eşyalarını dahi almak için gitmediği Boz'un evine çalışanını gönderdiği ve ilişkiyi kafasında bitirdiği söylendi.

ASLI-MURAT AŞKI NASIL BAŞLAMIŞTI

Sürpriz aşkın ilk kıvılcımı, O Ses Türkiye yarışmasında yılbaşı programında ortaya çıkmıştı. Murat Boz'un Aslı Enver ile bakıştığı anlar, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.Aslı Enver "Arnavut Kaldırımı" şarkısını söylerken Murat Boz, kendini işaret etmiş, ikili mimiklerle birbirlerine bir şeyler anlatmak istemişti. Daha sonra Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, birlikte poz verdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Bir kalp ile paylaşılan fotoğrafta ikilinin aşkı tescillenmişti. Ancak büyük aşkın sonu hüsranla bitti.

Aslı Enver- Murat Boz ayrılığının nedeni belli oldu

Aslı Enver, Murat Boz, Magazin


YORUMLAR (11)
ADINIZI YAZIN:dost hayati varken evlilige ne gerek var
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NURCAN:Yarına cebimzde paramız kalcak mı diye düşünüyoruz bunların derdi de dert
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BİR EFSANEDİR HADMUR ASKİ:Ne Oldu Asli Muratin Seninle Evlenecegini mi Sandin Hahahahahahahahahahahaha Muratin Basini Dönderen Tek Bir Sevdigi Kadin Var Oda Hadise dir Hadise Murati Hep Sevdi Halende Seviyor Murat ile Hadisenin Aski 2012-2013 Sezonunda Basladi Ta Ki Asli Enver O Ses Türkiye ye Katilmadan Aralarini Bozmadan Önce Murat Hadiseyi Seviyordu Bunu Kime Sorsan Söyler Muratin Gönlü Hadisede Dolayisiyla ister Kabul Edin ister Etmeyin Hadise Murat Beraberligi Var Artik Ne Mutlu hadise Hanimin Yüzü Gülüyor
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1 2
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SMZ:bana göre ünlüler arasında örnek çift. ARZUM ONAN , , MEHMET ASLANTUĞ. . . . . bu ve bunun gibi ünlüler gündemde kalmak için aşk yaşıyorlar . 3 ay sonra barışırlar.
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EYLÜL:BUNUN ADI AŞK DEĞİL KARŞILIKLI ÇIKAR. . . . . . . . . . . . .
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REALİST:helal murata yoksa bosaninca bosuna nafaka verecek kadin denen asalaklara
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2 10
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LALA:aslıyı beğenirim güzel hatun
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ADINIZI YAZIN:TIPSIZ ADAM BASKA YAKISIKLILAR VAR
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CONI:aslinin coraplari cok hos
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SEVDA KAYA:Birbirlerine yakışıyorlardı.Ikiside sıcak kanlı insanlar,keşke olsaydı.Her ikisinind yolları açık olsun.
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