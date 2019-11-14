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Aslı Enver yeni koleksiyon için kamera karşısına geçti

Ünlü sanatçı Aslı Enver, DeFacto'nun sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon 'Hayat Güzeldir' için kamera karşısına geçti.

14.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:35Aslı Enver yeni koleksiyon için kamera karşısına geçti
Ünlü sanatçı Aslı Enver, DeFacto'nun sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon 'Hayat Güzeldir' için kamera karşısına geçti.

DeFacto'nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyon, "Hayat Güzeldir" için kamera karşısına geçti.

Dünyanın akışını tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayan reklam filminde rol alan Aslı Enver, "DeFacto Hayat Güzeldir koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon doğanın korunmasına yardımcı oluyor" dedi.

Enver, tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan koleksiyonu destekledi. - İSTANBUL

Aslı Enver, Magazin

Kaynak: İHA

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