Aslı Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Aslı Erdoğan kitapları

İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Erdoğan, Kabuk Adam, Kırmızı Pelerinli Kent ve Mucizevi Mandarin kitapları ile büyük yankı uyandırdı. Daha önce Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu sırada 4.5 ay hapis cezası almış ve sonra serbest bırakılmıştı. İşte, Aslı Erdoğan hakkında ayrıntılı bilgi…

ASLI ERDOĞAN KİMDİR?

Yazar Erdoğan, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve fizik bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin fizik bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ve asistanlık yaptı. 1991-1993 yıllarında Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde Higgs bozonu üzerine çalışma yürüttü.

MUCİZE MANDARİN KİTABI YILIN KİTAPLARI ARASINDA YER ALDI

Türkiye'ye döndükten bir süre sonra İstanbul'da Afrikalı göçmenlerle yaşadı. Fizik doktorası yapmak için Rio de Janeiro'ya gitti. İki yıl sonra doktora çalışmasını yarıda bıraktı, yazarlığı seçti ve iki yıl daha Güney Amerika'da kaldı. 1994'te ilk kitabı Kabuk Adam, 1996'da ilk öykü kitabı Mucizevî Mandarin çıktı. İsveç'te büyük yankılar uyandıran "Mucizevi Mandarin" yılın kitapları arasında yer aldı. 1997'de Deutsche Welle'nin düzenlediği yarışmada Tahta Kuşlar öyküsüyle birincilik elde etti ve öykü, dokuz dile çevrildi. Erdoğan, 1998'de Türkiye'ye dönerek ikinci romanı Kırmızı Pelerinli Kent'i yayımladı. Kitap, Norveç yayınevi Gylendal'ın Marg (Omurilik) serisine girdi.

Aslı Erdoğan, 1999-2000 yıllarında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Köşe yazıları "Bir Delinin Güncesi" ve "Bir Kez Daha" adlı kitaplarında toplandı.

GELECEĞİN 50 YAZARI ARASINA GİRDİ

Fransa'ya St.Nazaire'deki Yabancı Yazarlar Evi'ne davet edildi. "Hayatın Sessizliğinde" adlı şiirsel- düzyazı metni burada tamamladı ve metnin bir bölümü kitap haline getirilmeden önce Milano'da Piccolo Tiyatrosu'nda sahnelendi. Ayrıca kitaptan bölümler, dans tiyatrosuna dönüştü. 2005 yılında Fransız edebiyat dergisi Lire tarafından "Geleceğin 50 Yazarı" arasında gösterildi. Aynı yıl kitap olarak yayımlanan Hayatın Sessizliğinde, Dünya Yayınları tarafından düzenlenen yılın kitabı ödülünü kazandı.

2010 yılında yayımlanan "Taş Bina ve Diğerleri" adlı kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 2010-2011 yıllarında tekrar Radikal'de köşe yazarlığı yapan Erdoğan, Literaturhaus ve Uluslararası PEN Kulübü'nün değerlendirmesiyle 2012'de "Zürih Kent Yazarı" seçildi. 2013 yılında Norveç'te kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 100'üncü yılı adına konan "Sınırda Sözcükler Ödülü/ Ord i Grenseland Prisen"ne lâyık görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, "terör örgütü üyeliği" suçlaması ile de tutukluğu devam etti. Aslı Erdoğan, 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye oldu.

ÖDÜLLERİ

İsveç Pen tarafından Tucholsky Ödülü'ne layık görülen Erdoğan, Avusturya'daki Bruno Kreisky İnsan Hakları Vakfı'nın 2016 Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü'nü, Avrupa Kültür Vakfı'nın 2017 Princess Margriet Kültür Ödülü'nü, AnStifter Derneği'nin 2017 Stuttgart Barış Ödülü'nü, Theodor Heuss Vakfı'ndan Theodor Heuss Madalyası'nı , Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği ile Osnabrück Belediyesi'nin 2017 Erich-Maria-Remarque Barış Ödülünü, Leipzig Medya Özgürlüğü Ödülü'nü, Emma'nın 2018 Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları Ödülü'nü almaya hak kazandı. 2019'da Václav Havel Kütüphane Vakfı'nın 2019 Risk Altındaki Cesur Yazara Huzuru Bozma Ödülü'ne layık görüldü.

KİTAPLARI - ESERLERİ

Kabuk Adam 1994

Mucizevi Mandarin 1996

Kırmızı Pelerinli Kent 1998

Hayatın Sessizliğinde 2005

Bir Yolculuk Ne Zaman Biter 2000 (Gazete Yazıları)

Bir Delinin Güncesi 2006 (Denemeler - I)

Bir Kez Daha 2006 (Denemeler - II)

Taş Bina ve Diğerleri 2009 (Öykü)