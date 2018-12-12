12 Aralık 2018, 10:54
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Aslı Gibidir Filmi

Aslı Gibidir Filmi

Aslı Gibidir filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslı Gibidir filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Yetenekli bir kız olan Aslı, ailesinin isteğini geri çevirmeyip ilk üniversitesini onların isteğine göre okur. Ancak asla hayallerinden vazgeçmeyen genç kız özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı, ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kalır. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini bir bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur.

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu filmin başrolünü Aslı İnandık üstleniyor. Hayk Kirakosyan'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır gibi isimler rol alıyor.


Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Senaryo: Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl, Bener Karaçor
Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı, Tuğçe Karabayır, Caner Özyurtlu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Aslı Gibidir
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

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12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54