Aslı Gibidir Filmi

Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Yetenekli bir kız olan Aslı, ailesinin isteğini geri çevirmeyip ilk üniversitesini onların isteğine göre okur. Ancak asla hayallerinden vazgeçmeyen genç kız özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı, ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kalır. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini bir bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur.
Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu film
in başrolünü Aslı İnandık üstleniyor. Hayk Kirakosyan'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır gibi isimler rol alıyor.Yönetmen:
Ali YorgancıoğluSenaryo:
Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl, Bener KaraçorOyuncular:
Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı, Tuğçe Karabayır, Caner ÖzyurtluFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Aslı GibidirYapımcı Firma:
Hann MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
25.01.2019Aslı Gibidir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54