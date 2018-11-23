Aslı Gökyokuş Uzun Süren Sessizliğini "Dünya" ile Bozuyor

Albümünü, senelerdir büyük bir sabırsızlıkla, kendisinden yeni şarkılar bekleyen dinleyicilerine hediye ettiğini söyleyen sanatçı "Dünya"yı; "ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği zor zamanlarda her şeyden önce bir insan, kadın ve anne olarak hissettiklerinin bir yansıması" olarak yorumluyor.

Arpej Yapım etiketiyle, Alen Konakoğlu ve Aslı Gökyokuş prodüktörlüğünde hazırlanan albümde, düzenlemelerini Alen Konakoğlu, Selim Öztunç ve Gökhan Büyükkara'nın yaptığı 11'i yeni olmak üzere toplam 16 şarkı bulunuyor.Birbirinden farklı şarkıları güçlü ve modern bir sound ile birleştiren "Dünya", Aslı Gökyokuş'un sesini özleyen dinleyicilerin beklediğine değecek bir albüm…

Albümde sanatçının "Neresindeyim" ve " Su Gibi" albümlerinden çok sevilen "Ölüm Kapımı Çalmasa da", "Su Gibi", "Keşf'i Alem", "Tüm Şehir Ağladı", "Sessizce"gibi hit şarkılarının yepyeni düzenlemeleri de bulunuyor.

Dünya'da yer alan 11 yeni şarkı, sanatçının; hayata, insana ve yaşama dair her türlü duyguyu kendi içinde sorguladığı sözleriyle dikkat çekiyor. Aslı Gökyokuş'un kendi dünyasından girip, hepimizin dünyasına dokunarak çıktığı albümde, müzisyen dostları Ferman Akgül ve Nev ile birlikte seslendirdiği "Mış Gibi", modern bir türkü olarak düzenlenen "Kara Orman" ve kızına hediye ettiği "Yaz" gibi sürprizleri de var.

Sanatçının hem şarkı yazarı hem de yorumcu olarak olgunluk dönemi eseri olarak nitelendirilebilecek olan"Dünya",seneler içinde demlenen, dopdolu, arşivlik bir albüm olarak müzikseverleri bekliyor.