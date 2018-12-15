Aslı Hünel ve Abisi Saruhan Hünel Barıştı! Aslı Hünel Kimdir?

İki yıldır küslükleri devam eden sanatçı Aslı Hünel ile oyuncu abisi Saruhan Hünel, önceki gün barıştılar. Annesi ile abisi Saruhan Hünel'in beraber gideceği Umre için Atatürk Havalimanı'na giden Aslı Hünel abisi ile sarılıp barıştı. Abisinden helallik isteyen Aslı, "Orada bize de bol bol dua edin" dedi. Kardeşlerin barışması annelerini mutlu etti.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslı Hünel'in babası Selanikli, annesi ise Arap asıllıdır. Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirmesi ile tanınan Hünel, ilk şan eğitimini 14 yaşında aldı. Aslı Hünel'in ağabeyi de dizilerden tanıdığımız oyuncu Saruhan Hünel'dir. Aslı Hünel'in müzik sektörüne ilk girişi 18 yaşında çıkardığı albümle olmuştur. Hünel için 2013 yılı zorlu geçti. Ciddi bir sağlık problemi olan Aslı Hünel, zor günleri geride bıraktı.

Aslı Hünel, Savaş Yurtsever ile evlidir. Hünel'in son albümü 2016 yılında çıkan "Rengarenk" isimli çalışmadır.

"ATAERKİL BİR TOPLUMDAN GELİYORUZ"

Abisi ile barışması üzerine 2. Sayfa programına katılan Aslı Hünel, yaşadıklarını ve düşündüklerini anlattı.

"Birbirimize sarıldık. Helallik aldık verdik. Çok duygulandık. Annem babam da çok duygulandı. Etle tırnak tabii ki ayrılmaz. Abimin bana düşkünlüğünü herkes biliyor. Ben de biliyorum. Ataerkil bir toplumdan geliyoruz."

"BİRDEN KENETLENDİK"

"2 yıl sürdü. Bugün bitti. Aslında göz göze bakamadık. Birden bir kenetlendik ve ayrılamadık. Abim çok ağladı bana sarıldığında, ben de öyle. 'Çok iyi ol' dedi. Beni çok özlediği her halinden belliydi."

"GÖRÜŞECEĞİZ İNŞALLAH"

"Hayat o kadar kısa ki... Yazık geçen günlerimize. Bir süre sonra kırgınlıklar ister istemez geçiyor. Döndükten sonra da görüşeceğiz inşallah."