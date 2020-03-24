Aslı Nemutlu, yaşasaydı bugün 26 yaşında olacaktı

ERZURUM Konaklı Kayak Merkezi'nde, 8 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun bugün doğum günü. Yaşasaydı 26 yaşına girecek olan Aslı'nın annesi Ayşe Elerman Nemutlu, sosyal medya hesabından, "Anne olarak yaşamda başlangıçları, sevgiyi, heyecanı, umudu, bitişleri, sabrı, teslim olmayı ve inancı öğrendim" paylaşımı yaptı.

Konaklı Kayak Merkezi'ne, Alp Disiplini yarışlarına katılmak için gelen Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü, antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak yaşamını yitirdi. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili açılan davada, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkan Özer Ayık ve antrenörlerden oluşan 7 sanık, 1 yıl 8 ay ile 2.5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nde açılan maddi-manevi tazminat davasında da 1'inci İdare Mahkemesi, 'hizmette kusurlu olduğu' gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nemutlu ailesine 150 bin lira maddi, 86 bin 777 lira manevi olmak üzere toplam 236 bin 777 TL tazminat ödemesine karar verdi.

24 Mart 1994 yılında dünyaya gelen Aslı Nemutlu yaşasaydı bugün 26'ncı yaşını kutlayacaktı. Anne Ayşe Elerman Nemutlu, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafıyla birlikte 'Aslı'mız bugün 26 yaşında' başlığıyla şu mesajı paylaştı:

"24 Mart 2020 Kabbalah'a göre 'mucize'yi ifade ediyor. Nisan ayının başlangıcı olarak kabul edilen ve içinde bulunduğumuz çaresizliği mucizeye dönüştürebileceğimize inanabileceğimizi ve önümüzdeki aylara umut dolu bakabileceğimizi gösteren bir gün. Anne olarak yaşamda başlangıçları, sevgiyi, heyecanı, umudu, bitişleri, sabrı, teslim olmayı ve inancı öğrendim. Hayatıma kattığım iki güzel değer, Aslı ve Ece, için şükrediyorum. İnsan olarak daha öğrenecek çok bilgi ve yaşanacak çok tecrübe olduğunu düşünüyor, hayatın getirdiklerini kabul edip, her yaranın bizi büyüteceğine inanıyorum. Umarım hepimiz acı ve yaralardan, küresel değişimlerden ve doğanın yalvarışlarından öğrenmeler çıkarıp içselleştirme cesaretini gösterir ve 'BİZ'i yaşatmak adına büyürüz."

Kaynak: DHA