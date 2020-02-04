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Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Aslı Şen, Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kurulmuş olan dünyanın en büyük Crème de la Mer'i için yakın çevresine özel bir davet verdi.

04.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:41Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Davete katılanlar arasında Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Zeynep Ilıcalı, Özlem Yıldız ve Ayla Çelik gibi moda ve cemiyet hayatının tanınan simaları bulunuyordu.

Girişimci kimliği ve stiliyle öne çıkan Aslı Şen, Havalimanı'nda kurulan dünyanın en büyük Crème de la Mer'i için önceki günü Kanyon Serafina'da özel bir davet verdi. Davete katılan konuklar, kahvaltı etkinliğinin ardından İstanbul Havalimanı'na geçerek dev boyutlardaki gösterişli Crème de la Mer'i ve benzersiz La Mer bakımını deneyimleme fırsatı buldu.

Dünyanın en büyük Crème de la Mer'i İstanbul Havalimanı'nında. La Mer, her yıl düzenlediği "Arrive Hydrated" kampanyası kapsamında ikonik Crème de la Mer nemlendiricisini İstanbul Havalimanı'nın ana gidiş salonunda beş metre yüksekliğinde dev bir Crème de la Mer enstalasyonuyla kutluyor.


Yasemin Özilhan, Şebnem Çapa, İstanbul, Aslı Şen, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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