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Aslı Turanlı isyan etti

Güzel oyuncu Aslı Turanlı, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan kadınların cinayete kurban gittiğini belirtti.

26.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:19
Aslı Turanlı isyan etti

Turanlı, son 10 günde 10 kadının cinayete kurban gitmesine sosyal medyada tepki gösteren bir paylaşım yaparak kadınların failleriyle uzun süre aynı ortamda kalmak zorunda olduğunu dile getirdi ve güvenli karantina yurtlarının açılması gerektiğini savundu

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz son günlerde Türkiye 'nin büyük bir kısmı evinden dışarı çıkamıyor. Bu süreçte kadına şiddet de ciddi biçimde artış gösterdi. Ev karantinası altında olduğumuz bu günlerde güncel verilere göre Türkiye'de son 10 günde 10 kadın ev içinde cinayete kurban gitti. Güzel oyuncu Aslı Turanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti. Turanlı paylaşımında, "Ben ve benim gibi şanslı kadınla evlerimizde rahat olabiliriz ama bu tarz haberleri görmezden gelemeyiz. Son 10 günde 10 kadın cinayete kurban gitti. Hayatları tehlikede olan kadınlar faillerinden uzaklaştırılmalı, kadınlar için güvenli karantina yurtları açılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Aslı Turanlı, bu konuda yetkililerin daha duyarlı davranmasını ve insanların empati yapması gerektiğini söyledi. Güzel oyuncu, konu hakkında farkındalık yaratarak kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Turanlı son olarak "Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için!" diyerek herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Magazin

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