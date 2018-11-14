14 Kasım 2018, 23:49
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Aslıhan Doğan, 20 Günde Eski Formuna Kavuştu!

Oğlu Hamza Arda'yı 25 Ekim'de dünyaya getiren Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu.

Oğlu Hamza Arda'yı 25 Ekim'de dünyaya getiren Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu.

SIRRI VICTORIA'S SECRET MELEKLERİYLE AYNI

Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı. Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program. İlk 4-6 hafta, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yapan sosyetik güzel, hafif ağırlıklarla kaslarını çalıştırdı.

Akmerkez,Arda Turan,Aslıhan Doğan
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:49



YORUMLAR (7)
S.D: Biz açız iş yok evimize ekmek bulamıyorz böyle olanları haber yapanlara yazıklar oldun gelsin bide beni haber yapsınlar.
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S. D: Ben olsaydım en az 10 sene yatardım
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DELTA FORCE: Arda Turan ! Türkiye yi hemen terket . Bu ülke de senin gibi suç makinesini görmek istemiyoruz ! Adam onca suçu işledi hala elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor ! Savcıların odası yol geçen hanı ! Bu yaratığı koruyup kollayanlara da yazıklar olsun ! ! !
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ULA: Bunlar nası kılıkta bir insan yavvv.
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DANDİK DUNDUK : Dandik hatun yazık bence
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