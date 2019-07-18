Aslıhan Güner yeni sezonda 'kuzey yıldızı'yla parlayacak!

Süreç Film yapımcılığında, Ersoy Güler yönetmenliğinde, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizide Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolü paylaşıyor. Güner, 'Kuzey Yıldızı'nda güçlü, çalışkan ve inatçı bir yapıda olan 'Yıldız' karakterini canlandıracak. Komedi ve dramın iç içe işleneceği yapımda, Yıldız'ın 20 yıl boyunca kalbine gömdüğü 'Kuzey' ile yollarının yeniden kesişmesiyle yaşanacak eğlenceli ve duygusal bir hikaye seyirciye sunulacak.

'YILLARDIR HAYAL ETTİĞİM KARAKTERİ SONUNDA OYNAYACAĞIM'

Daha önce, Sümela'nın Şifresi :Temel, Moskova'nın Şifresi:Temel gibi seri filmler için de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner" Yıldız rolü için banateklif geldiğinde ve karakter anlatıldığında hemen senaryoyu görmek istedim. Karadeniz'e dokunan her şey beni çok heyecanlandırıyor. Sonra senaryoyu okuduğumda 'Yıldız' için 'Yıllardır istediğim, hayal ettiğim bir karakter' dedim. Karadeniz'in muhteşem coğrafyasında yaşayan bir Karadeniz kadını. Eminim herkesin kalplerine işleyecek" dedi.

Çekimleri Ordu'da yapılacak dizi için Aslıhan Güner, her gün iki saat şive çalışıyor. Dizide Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'ye

Toygan Avanoğlu, Zeynep Kankonde, Uğur Demirpehlivan ve Aslıhan Kapanşahin eşlik ediyor.

'AKILLARA SEZA', BU CUMA VİZYONDA!

Başarılı oyuncu, ayrıca 19 Temmuz'da vizyona girecek 'Akıllara Seza' adlı sinema filmiyle de beyazperdede olacak. Güner, filmin sıcacık hikayesinin insanları yakalayacağını belirterek "Çok keyifli, tam bir Türk filmi naifliğinde, ailece izlenebilecek bir film oldu. İnsanların özledikleri o masum aşk hikayesini bir kez daha güzel müziklerle izleyecekleri bir hikaye izleyicileri bekliyor. Eski müzikler, eski aşklar gibi özlenen her şeyi bu filmde tekrar günümüze taşıdık. O yüzden sevileceğine eminim" şeklinde konuştu.

BOŞ ZAMANLARDA BİTKİ TERAPİSİ!

Sosyal medyada evde yetiştirdiği bitkilerle de dikkat çeken Aslıhan Güner "Evim benim terapi alanım. Ev hayatına çok düşkünüm, kendime küçük mutluluklar yaratıyorum bu yüzden.

Hayattaki her negatifliğe karşı pozitif bir şeyler bulmaya ve kendimi dengelemeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.