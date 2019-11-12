Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti

Son günlerde giderek artan sosyal medyada ünlü isimlere taciz olayının son mağduru güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu. Bir süre oyunculuğa ara veren ve çiftçiliğe merak salan Gürbüz, takipçisinden taciz mesajları aldı.

"PAYLAŞAMAYACAĞIM KADAR AĞIR ŞEYLER VAR"

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde kendisini mail yoluyla taciz eden ve 'tecavüzle' ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etmişti. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz de kendisine Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa ederek, "Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar." sözleriyle ebeveynlere seslendi.

MAHKEMEYE VERMEYE HAZIRLANIYOR

Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

"CİNSEL ORGANINIZ GÖRMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" diyerek isyan etmişti.