Haberler » Magazin » Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti - Magazin

Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti

Ufak tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Aslıhan Gürbüz de sosyal medyada tacize uğrayan isimler arasına girdi. Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

12.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:32Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti

Son günlerde giderek artan sosyal medyada ünlü isimlere taciz olayının son mağduru güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu. Bir süre oyunculuğa ara veren ve çiftçiliğe merak salan Gürbüz, takipçisinden taciz mesajları aldı.

"PAYLAŞAMAYACAĞIM KADAR AĞIR ŞEYLER VAR"

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde kendisini mail yoluyla taciz eden ve 'tecavüzle' ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etmişti. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz de kendisine Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa ederek, "Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar." sözleriyle ebeveynlere seslendi.

MAHKEMEYE VERMEYE HAZIRLANIYOR

Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

"CİNSEL ORGANINIZ GÖRMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" diyerek isyan etmişti.


Aslıhan Gürbüz, Yasemin Allen, Magazin

HABER YORUMLARI
Son Dakika Magazin Haberleri
14:23 Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu
14:23 Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda
14:23 Kutlu'dan 'Kırk Hadis' sergisi
14:18 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi
14:08 ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye
14:05 Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim
12:30 Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti
11:24 Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, havalimanında öpüşürken görüntülendi
11:03 Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hapisteyken kaleme aldığı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı
10:38 Oyuncu Nilgün Belgün, yıllar sonra itiraf etti: Evli yapımcının tacizine uğradım!
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:25:09