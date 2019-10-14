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Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Suna Yurt'u işe aldı

İyi yemek yapamadığını söyleyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt'u aşçı olarak işe aldı. Turan çifti, Yurt'a aylık 7 bin TL maaş veriyor.

14.10.2019 12:56

2018'in Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çifti, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı.

MASTERCHEF YARIŞMACISINI İŞE ALDI

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet ederken yemek yapamadığını ancak iyi yemek organize ettiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan'ın merak edilen aşçısı ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz sene yarışan 21 yaşındaki Eslem Sena Yurt, Turan çiftinin evinde işe başladı.

7 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Yarışmadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şef Eslem Sena Yurt, Turan çiftine yaptığı güzel yemeklerin karşılığında 7 bin TL maaş alıyor.

ESLEM SENA YURT KİMDİR?

MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı, başarılı performansıyla yarışmada dikkat çekmişti. Eslem aynı zamanda yarışmada en sivri dilli isim olarka tanınıyordu.

Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Suna Yurt'u işe aldı

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Magazin

YORUMLAR(8)
KADİR:ÇOK AZ ALIYORMUŞ. ZAVALLI ARDA PARASIZ KALMIŞ
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AHMETT:Arda hakkında yorum yapmayın vurur
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YILDIZ:az çok değil ki kandırmışlar
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12345:bugün size osmanlı usulü küfür edicem. . . . :)
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GELECEKTE BİR GÜN GELECEK:AZ BİLE ALIYOR
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YSF:vay arkadaş yaaaa ulan bizi işe alsaydı bari
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GUNÇİÇEK:az alıyo bence
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