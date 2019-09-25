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Asma katın çatısında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu

Asma katın çatısında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttuDENİZLİ - Denizli'de bir apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısında, istiflenmiş olan malzemeler bir anda alev aldı.

25.09.2019 12:24
Asma katın çatısında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu
DENİZLİ - Denizli'de bir apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısında, istiflenmiş olan malzemeler bir anda alev aldı.
Yangın, Pamukkale İlçesinin Topraklık Mahallesinde, 632 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre olay, apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısının üzerinde istiflenmiş olarak bulunan kullanılmayan malzemeler, üst katlardan atılan bir sigaranın yangına sebebiyet verdiği belirtildi.
Çevredekilerin ve daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenin, sigara izmariti ya da buna benzer bir şeyden olduğu tahmin ediliyor.
Asma katın çatısında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu

Denizli, Yerel

Kaynak: İHA

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