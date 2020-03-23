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Asma katta kaçak maske üretimi

Ankara'da zabıta ekipleri, bir apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapıldığını belirledi.

23.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:10
Asma katta kaçak maske üretimi
Ankara 'da zabıta ekipleri, bir apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapıldığını belirledi. Kaçak maskeler imha edilirken, maske üretiminde kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

Altındağ 'da kaçak maske üretimi, Altındağ Belediyesi zabıtasının denetimine takıldı. Önder Mahallesi Şehit Rafet Sever Caddesi'nde bir binanın asma katında kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı. Ayrıca üretilen tüm maskelere ve materyallere el konularak, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Geçtiğimiz günlerde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir depoya baskın yapıp, izinsiz ve sağlıksız olarak üretilen maskelere el koyduk. Bu sefer de bir binanın asma katında halk sağlığını tehdit edecek maske üretimi yapan bir atölyeye baskın yaptık. Sağlığımıza çok daha fazla önem vermemiz gereken bu günlerde duyarsız insanların bu tarz girişimlerini sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Ekiplerimiz 24 saat görev başında"

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Balcı, "Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen kimseye izin veremeyiz. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Zabıta, 3. Sayfa

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