Asma katta tadilat yaparken düşen işçi yaralandı

Orhangazi
ilçesinde bir iş yerinde tadilat yaparken asma kattan düşen işçi yaralandı. Yalova
Caddesi'ndeki bir iş yerinde tadilat yapan İsmail Gürsoy (45), asma katta çalıştığı sırada alçıpan zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metreden yere düştü.
Yaralanan işçi, kapalı olan dükkanda sesini duyuramayınca sürünerek pencere kenarına kadar gelip yoldan geçenlerden yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsoy'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.